Deux-Sevres Ardin EUR La troupe de la SEP d’Ardin, vous présente son nouveau théâtre, à partir du 11 mars, à la salle des fêtes du Chaillot.

Et surtout pour le pire ! Comédie en 2 actes de Vivianne Tardivel.

11-17 et 18 mars 2023 à 20h30

12 mars 2023 à 14h30

Les réservations sont ouvertes au 06 82 35 61 53 de 12h à 14h et de 18h à 20h ou à theatre.ardin@gmail.com

Entrée 8 €

