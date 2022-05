Théâtre – Et surtout pour le pire

Théâtre – Et surtout pour le pire, 3 juin 2022, . Théâtre – Et surtout pour le pire

2022-06-03 – 2022-06-03 EUR Comédie de Viviane TARDIVEL

Mise en scène par Alexis ESCOFFIER

Jouée par la Troupe THALIE de la compagnie ART’is dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville