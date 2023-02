Théâtre : Et si l’amour c’était aimer ? Cajarc Catégories d’Évènement: Cajarc

Lot Durée 1 heure suivi d’un pot offert par la mairie de Cajarc.

Mise en scène par Irène Brunet, avec par ordre d’apparition :

Isabelle Dardenne : Yolande

Frédéric Auriac : Michel

Raphaëlle Franscescini : Sandrine

François Guillemont : Henri

Maud Souchard : La conscience Au milieu des Milliards présente Et si l’amour c’était aimer, à l’Auditorium Arts et Scène de Cajarc.

Une pièce pour cinq comédiens, à base de macédoine et d’amour, interprétation libre, fidèle et infidèle de la BD de Fabcaro Et si l’amour c’était aimer. Médiathèque Cajarc

Cajarc

