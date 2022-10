Théâtre « Et si Dieu était Laïc ? » Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Théâtre « Et si Dieu était Laïc ? » Moulins, 4 novembre 2022, Moulins. Théâtre « Et si Dieu était Laïc ? »

Rue Candie Théâtre de Moulins Moulins Allier Office du tourisme de Moulins & sa région Théâtre de Moulins Rue Candie

2022-11-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-04 22:00:00 22:00:00

Théâtre de Moulins Rue Candie

Moulins

Allier Moulins Si ça se trouve, ‘Dieu’, quel que soit le nom qu’on lui donne, est fatigué de la religion…

Si ça se trouve, il n’en peut plus de ce qu’on lui fait dire, porter, prétendre, imposer, interdire….

Allez savoir… rhaenen03@gmail.com +33 6 08 22 41 04 https://youtu.be/oMW-lwsY2is Théâtre de Moulins Rue Candie Moulins

dernière mise à jour : 2022-10-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Moulins Allier Office du tourisme de Moulins & sa région Théâtre de Moulins Rue Candie Ville Moulins lieuville Théâtre de Moulins Rue Candie Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Théâtre « Et si Dieu était Laïc ? » Moulins 2022-11-04 was last modified: by Théâtre « Et si Dieu était Laïc ? » Moulins Moulins 4 novembre 2022 Allier moulins Rue Candie Théâtre de Moulins Moulins Allier Office du tourisme de Moulins & sa région

Moulins Allier