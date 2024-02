THEATRE « ET PUIS UN JOUR, TU VIS » Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais, samedi 16 mars 2024.

Ce spectacle fait également partie d’animations et ateliers proposés durant tout le mois de mars, venant enrichir les programmations prévues les 8 et 9 mars à Villefranche à l’occasion de La Journée Internationale des Droits des Femmes.

Sur le plateau une femme seule et une galerie de personnages qu’elle convoque pour dessiner son histoire sous nos yeux. Le théâtre, la danse et la musique tissent un chemin rêvé, vécu, imaginé.

Na’ni, c’est la narratrice. C’est comme ça que l’appelait sa grand-mère car c’est le nom qu’on donne aux petits enfants en dialecte de chez elle. Elle retrouve alors cette époque où elle chantait et dansait à pleins poumons sur la plaque d’égout, devant le château d’eau, comme sur une vraie scène. Sa grand-mère (la Nonna) avec ses copines, assises sur le petit muret en face d’elle, étaient son premier public.

C’est ça que Na’Ni veut faire toute sa vie. Jouer, chanter, vibrer.

Durée 60 minutes

Par la compagnie Grasparossa

Un spectacle écrit et interprété par Simona Boni

Mise en scène de Mathilde Dromard

Réservation sur www.bingbangcie.fr 1010 10 EUR.

Place Gambetta FOYER RURAL

Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie bingbangcie@gmail.com

