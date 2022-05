THÉÂTRE ET POÉSIE – MATIN BRUN ET AUTRES BRUMES Florange Florange Catégories d’évènement: Florange

Florange Moselle Florange L’État Brun, organisation politique fictive, interdit la possession de chiens ou de chats non bruns, pour des raisons officiellement scientifiques. Le narrateur et son ami Charlie, ne semblant pas concernés, trouvent des raisons d’approuver cette loi. Cependant, un nouveau décret impose l’arrestation de tous ceux qui auraient eu un animal non brun dans le passé. Or les deux compagnons ont déjà possédé des animaux non bruns… Une fable sociale « coup de poing » qui ébranle nos valeurs personnelles.

A partir d’un texte à la simplicité « trompeuse », de poèmes fortement symboliques…

Sur inscription – à partir de 13 ans
mediatheque@mairie-florange.fr
+33 3 82 59 44 90

