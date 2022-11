THÉÂTRE « ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! » Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

THÉÂTRE « ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! » Palavas-les-Flots, 10 décembre 2021, Palavas-les-Flots. THÉÂTRE « ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! »

SALLE BLEUE AVENUE ABBÉ BROCARDI Palavas-les-Flots Hérault

2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10 Palavas-les-Flots

Hérault Le spectacle de « Et pendant ce temps simone veille » au théâtre salle bleue de Palavas initialement prévu le vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 est reporté au samedi 10 décembre 2022 à 20h30.

Les billets achetés restent valables pour cette nouvelle date. Tarifs : 35 € Carré Or numéroté ou 32€ 1ère série non numérotée Infos et reservations : 04 67 50 39 56 www.vincentribera-organisation.com www.arenesdepalavas.com Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle. Suite à l’affaire Strauss Kahn en 2011, Trinidad a eu l’idée de revisiter l’histoire de la condition féminine en France des années 50 à nos jours à travers trois lignées de femmes, celles de Marcelle, France et Giovanna. L’ouvrière, la bourgeoise et la troisième issue de la classe moyenne qui semble s’être échappée d’un film de Jacques Tati. Ces trois femmes au destin différent ont toutefois un point commun, elles ont travaillé pendant la guerre et ont gardé la nostalgie d’une indépendance « éphémère » devenue après le retour des hommes : « effet mère ». Car dans leur quotidien des années 50 elles sont cantonnées dans leur rôle de femme au foyer avec pour seule consolation l’arrivée de l’électroménager. Sauront-elles transmettre à leur descendance ce goût de liberté ?

Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation assistée. Au travers de scènes de la vie quotidienne, ces douze femmes nous entrainent dans leur intimité et leur touchante imperfection. Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une Simone qui veille pour nous rappeler les dates importantes qui ont jalonné cette évolution qui s’est faite à force de combats, de désirs, de doutes et surtout dans la quête d’une égalité hommes / femmes. Aucune revendication, juste un constat et une question : sommes-nous enfin capable d’avancer ensemble ? Le spectacle de « Et pendant ce temps simone veille » au théâtre salle bleue de Palavas initialement prévu le vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 est reporté au samedi 10 décembre 2022 à 20h30.

Les billets achetés restent valables pour cette nouvelle date. Théâtre Et pendant ce temps Simone Veille ! Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle. Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse SALLE BLEUE AVENUE ABBÉ BROCARDI Palavas-les-Flots Hérault Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

THÉÂTRE « ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! » Palavas-les-Flots 2021-12-10 was last modified: by THÉÂTRE « ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! » Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 10 décembre 2021 Hérault Palavas-les-Flots SALLE BLEUE AVENUE ABBÉ BROCARDI Palavas-les-Flots Hérault

Palavas-les-Flots Hérault