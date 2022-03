Théâtre : Et pendant ce temps Simone veille ! Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier Jura De Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon et Trinidad.

Réservations sur place uniquement à l’Office du Tourisme : 10€ plein tarif. 5€ tarif réduit (chômeurs et étudiants).

Le féminisme peut-il être drôle? C’est tout l’enjeu de ce spectacle. Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation assistée. Sauront-elles transmettre à leur descendance ce goût de liberté ? +33 3 84 24 65 01 De Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon et Trinidad.

