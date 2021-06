La Roche-Posay ACROPOLYA La Roche-Posay, Vienne THÉÂTRE « ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE » ACROPOLYA La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Vienne

THÉÂTRE « ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE » ACROPOLYA, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, La Roche-Posay. THÉÂTRE « ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE »

ACROPOLYA, le samedi 16 octobre à 20:30

Suite à l’affaire Strauss Kahn en 2011, Trinidad a eu l’idée de revisiter l’histoire de la condition féminine en France des années 50 à nos jours à travers trois lignées de femmes, celles de Marcelle, l’ouvrière, France, la bourgeoise et Giovanna issue de la classe moyenne. Ces 3 femmes au destin différent ont toutefois un point commun, elles ont travaillé pendant la guerre et ont gardé la nostalgie d’une indépendance « éphémère » devenue après le retour des hommes : « effet mère ». Aucune revendication, juste un constat et une question : sommesnous enfin capables d’avancer ensemble ? Auteur : Trinidad, mise en scène : Gil Galliot, actrices : Trinidad, Agnès BOVE, Fabienne CHAUDAT et Anne BARBIER.

Plein tarif 25 € – Tarif réduit 21 € – Tarif enfant – de 12 ans 12,50 €

Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle, à la mise en scène déjantée et colorée, aux intermèdes musicaux. ACROPOLYA Rue des Chaumettes 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Posay, Vienne Autres Lieu ACROPOLYA Adresse Rue des Chaumettes 86270 LA ROCHE-POSAY Ville La Roche-Posay lieuville ACROPOLYA La Roche-Posay