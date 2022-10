THÉÂTRE ET OMBRES : LISA LIRA Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Moselle Dans le cadre du Festival International du Film sur le Handicap porté par la municipalité de Sarreguemines, le Centre socioculturel propose un spectacle de théâtre et d’ombres tout public à partir de 6 ans.

Lisa Lira, une fable dyslexique pour enfants de tous ports.

De quoi qu’on cause ?

Quand des outils se muent en lettres, quand des arbresse tissent de mots, l’écriture devient enfin vivante, ludique. Tout simplement possible. Lisabelle traverse le délicat parcours de tout enfant étiqueté « DYS » : de médecins en diagnotics, de jugements en moqueries … Un jour est le jour de trop, elle fuit. Cette échappée sera l’occasion d’un voyage initiatique dans le monde fantasmagorique, dont cette petite fille « pas comme les autres » reviendra transformée.

Le comité jeune du Centre tiendra un stand de petite restauration à la fin du spectacle afin de financer leur projet.

Inscription auprès du Centre (dans la limite des places disponibles). secretariat@centresocioculturel.fr +33 3 87 28 71 90 Mairie de Sarreguemines

