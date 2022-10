Théâtre et musique »Bleu nuit un siècle de couleur »

2023-02-03 – 2023-02-03 4 4 EUR Le blues est la musique racine du 20ème siècle aux Etats-Unis. La musique est arme de résistance et de lutte pour les afro-américains. Le blues vibre de souffrance et d’espoir.

Dans Bleu Nuit, Nina et Claire s’aiment. Passionnément, Nina est afro-américaine, blueswoman, artiviste. Claire est basque, ethnomusicologue, blanche. Mais la cause, le racisme, l’Histoire jonchée de cadavres noirs s’immisceront entre elles.

Ces deux femmes si différentes pourront-elles s'aimer ?

