Seine-Maritime L’interprète et son musicien invitent petits et grands à devenir, acteurs, peintres ou poètes. Table à sable, lanterne magique, peinture ou rétroprojection sont à découvrir, ainsi que les mots de Guillaume Apollinaire, lus dans plusieurs langues en voix off. Un moment doux et paisible à partager. Dès 18 mois. L’interprète et son musicien invitent petits et grands à devenir, acteurs, peintres ou poètes. Table à sable, lanterne magique, peinture ou rétroprojection sont à découvrir, ainsi que les mots de Guillaume Apollinaire, lus dans plusieurs langues en… culturel@ville-le-treport.fr +33 2 35 50 55 35 Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport

