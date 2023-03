Théâtre et magie « Je suis 52 » Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Théâtre et magie « Je suis 52 »
2023-04-27
Théâtre du Rempart
Semur-en-Auxois

Côte-dOr 6 6 EUR La personne qui est là raconte en toute simplicité sa vie avec les cartes à jouer. Une vie amoureuse bien sûr !

Et tandis qu’elle raconte ses histoires, les 52 cartes, ses partenaires, jouent à faire des merveilles avec les spectateurs. Qui sont-elles ? On sait à peu près CE que sont les cartes, mais QUI sont-elles vraiment pour qu’au XIVe siècle les autorités religieuses italiennes aient voulu toutes les brûler ?

Quelle liberté ont-elles ?

Pouvons-nous les respecter, les aimer, les torturer ? Je suis 52 est une rêverie poético-critique, une folie douce, sur la place qu’on laisse aux mots, aux sentiments et aux choses dans un monde qui pourrait regarder autrement ce qu’il considère comme exploitable et acquis. Tout public

contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96

