1744, avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Hérault EUR 79 Intermèdes théâtraux avec les comédiens de l’Illustre Théâtre de Pézénas

Menu conçu et réalisé par Léa Roque, chef du restaurant Folia, Denis Auzilhon, chef de la maison Cabiron et leurs équipes. Sur réservation Intermèdes théâtraux avec les comédiens de l’Illustre Théâtre de Pézénas

