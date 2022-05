Théâtre “Et elles vécurent heureuses” Rethel Rethel Catégorie d’évènement: Rethel

Théâtre "Et elles vécurent heureuses" Rethel, 13 mai 2022, Rethel.
Boulevard de la 4e armée

2022-05-13 – 2022-05-13

Boulevard de la 4e armée Rethel Ardennes Rethel Un spectacle hilarant en compagnie de 3 comédiennes férocement drôles!Angélique s’apprête à dire Oui… ou Non!Jeanne est enceinte… ou pas !Delphine divorce… mais garde le chien!Leur point commun? Le bonheur à tout prix !!! +33 3 24 39 53 95 http://www.atmosphere-rethel.fr/ Boulevard de la 4e armée Rethel

