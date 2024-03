Théâtre et discussions Salle des fêtes Nontron, samedi 30 mars 2024.

Théâtre et discussions Salle des fêtes Nontron Dordogne

15h discussions autour des souffrances psychiques et du féminisme

17h pièce de théâtre tu es si jolies de Pauline Torrubia. Public adulte averti.

19h repas et apéro, chorale féministe, musique, repas à prix libre proposé par Mangeons intégralement

Début : 2024-03-30 15:00:00

Salle des fêtes Place des Droits de l’Homme

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laplaceauxsoins@mailo.com

L'événement Théâtre et discussions Nontron