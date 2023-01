THÉÂTRE « ET DIEU CRÉA LES FANS » PAR LES TRÉTEAUX DE MALESTABLE Bonnétable Bonnétable Bonnétable Catégories d’Évènement: Bonnétable

Sarthe Bonnétable La troupe « Les Tréteaux de Malestable » vous invite à ses représentations de la pièce de théâtre de Jacky Goupil « Et Dieu cré les Fans ».

L’histoire : « A la Clinique des Magnolias, le Professeur reçoit ses patients : l’un se prend pour Johnny, un autre fait les poubelles de Mylène Farmer, une entre en transe pour Indochine et une autre est fêlée de Patriiick Bruel.

Passeront-ils à la télé ? Le Prof va-t-il péter les plombs ? Dark Vador trouvera-t-il son fils ? Marylin a-t-elle fait gonfler sa poitrine ? Qui trafique les chaussettes dédicacées ? »

« Une comédie folle folle folle dans laquelle les comédiens peuvent s’en donner à coeur joie pour délirer. » Plusieurs représentations sont programmées:

– À Bonnétable, salle Mélusine : Samedi 21 janvier 2023 à 21h, Dimanche 22 janvier 2023 à 15h, samedi 22 avril 2023 à 21h et dimanche 23 avril 2023 à 15h

– À Mamers, théâtre municipal : Dimanche 16 avril 2023 à 15h

Infos et réservations au 06 83 87 60 63 Une bonne tranche de rires au programme ! +33 6 83 87 60 63

