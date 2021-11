Théâtre et danse Mézières-en-Brenne, 24 novembre 2021, Mézières-en-Brenne.

Théâtre et danse Mézières-en-Brenne

2021-11-24 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-31

Mézières-en-Brenne Indre Mézières-en-Brenne

La médiathèque de Mézières-en-Brenne vous invite à venir au spectacle tout public de la Compagnie Interligne qui vous propose un solo de danse et de théâtre “Quincaille et Macadam” Un solo danse/théâtre.

Un univers qui emprunte un brin de poésie à l’univers du mime et une touche de burlesque à celui du clown. Un spectacle s’adressant à tous et à toutes à partir de l’enfance mais que nous conseillons plutôt à partir de 6 ans. Masque et danse : une association pas si commune de nos jours mais qui parle à tout un chacun, grâce à ce langage universel qu’est le corps. Une forme légère d’un point de vue technique, une mise en lumière épurée donnant le relief nécessaire à la dramaturgie de ce “seule”-en-scène.

bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr +33 2 54 38 12 67 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/

©Médiathèque de Mézières-en-Brenne

Mézières-en-Brenne

dernière mise à jour : 2021-11-11 par