Théâtre Marcel Pagnol, le samedi 9 octobre à 20:30

André est une confession. Celle d’une femme qui a besoin de parler, et qui retrace l’histoire de sa relation amoureuse. Dans ce flot de paroles où elle se souvient des détails qui l’ont séduite chez André, le spectateur distingue toute la déchéance du couple après le coup de foudre. Croisant le théâtre et la danse, André rend hommage au texte de Philippe Minyana pour laisser place à l’émotion, à la musique, au silence, au corps et à l’évasion. Tarifs : 5€ / 4€ / 3€ Par la Cie Ailleurs et Ici Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:30:00

