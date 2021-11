Théâtre et danse à Laon : “Ghazal” Laon, 18 novembre 2021, Laon.

Théâtre et danse à Laon : “Ghazal” Laon

2021-11-18 – 2021-11-18

Laon Aisne

10 “Ghazal” part d’une collecte de témoignages auprès de femmes syriennes ayant fui leur pays, rencontrées à Paris et en Picardie. Elles viennent de Damas et Deraa, la ville où la révolution a commencé le 18 mars 2011. De l’intimité de leur chambre affleurent des souvenirs et des réflexions autour des questions de l’exil, de l’accueil, de la mémoire et de la liberté.

(pour mémoire, ce spectacle avait été programmé le 11/05 dernier mais avait dû être annulé en raison de l’épidémie de Covid-19).

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h30 ! (durée : 1h15)

“Ghazal” part d’une collecte de témoignages auprès de femmes syriennes ayant fui leur pays, rencontrées à Paris et en Picardie. Elles viennent de Damas et Deraa, la ville où la révolution a commencé le 18 mars 2011. De l’intimité de leur chambre affleurent des souvenirs et des réflexions autour des questions de l’exil, de l’accueil, de la mémoire et de la liberté.

(pour mémoire, ce spectacle avait été programmé le 11/05 dernier mais avait dû être annulé en raison de l’épidémie de Covid-19).

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h30 ! (durée : 1h15)

mal@ville-laon.fr +33 3 23 22 86 86 https://billetterie.ville-laon.fr/

“Ghazal” part d’une collecte de témoignages auprès de femmes syriennes ayant fui leur pays, rencontrées à Paris et en Picardie. Elles viennent de Damas et Deraa, la ville où la révolution a commencé le 18 mars 2011. De l’intimité de leur chambre affleurent des souvenirs et des réflexions autour des questions de l’exil, de l’accueil, de la mémoire et de la liberté.

(pour mémoire, ce spectacle avait été programmé le 11/05 dernier mais avait dû être annulé en raison de l’épidémie de Covid-19).

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h30 ! (durée : 1h15)

DR

Laon

dernière mise à jour : 2021-11-12 par