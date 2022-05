Théâtre et curiosités Musée d’Allard Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Théâtre et curiosités Musée d’Allard, 14 mai 2022, Montbrison. Théâtre et curiosités

Musée d’Allard, le samedi 14 mai à 17:30

En s’inspirant des collections du musée, les élèves du cours de théâtre d’Arémuz jouent des scènes à travers tout le musée pour proposer au visiteur une nouvelle manière de s’approprier les thèmes.

Entrée libre

Arémuz et ses élèves de théâtre proposent de suivre des scènettes à travers le musée Musée d’Allard 13 bd de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Montbrison Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:30:00 2022-05-14T20:00:00

