Montsûrs Mayenne Montsûrs A 16h: théâtre avec la compagnie de « l’Etoffe des Songes », pièce « les Rustres » de Carlo Goldoni. Adaptation de Michel Galabru et mise scène par Brigitte Perrier. Durée: 1h40 A 18h30: concert « chansons d’autrefois » avec la comédienne-chanteuse Annie Servais accompagnée au piano par Jean-Claude Eskenazi. Durée: 45 minutes. Pour clôturer la soirée, cocktail partagé dans le respect des mesures de distanciation. Tarif plein: 13 €, tarif réduit: 8 € sur réservation pour le théâtre.

