Théâtre et Commedia : Molière ou le dernier impromptu

Théâtre et Commedia : Molière ou le dernier impromptu, 1 décembre 2022, . Théâtre et Commedia : Molière ou le dernier impromptu



2022-12-01 – 2022-12-01 10 10 EUR Hubert Chevalier, auteur contemporain, et son texte sur l’homme Jean Baptiste Poquelin, ouvre la perspective de parler du Maître dans son quotidien.Janvier 1673, Molière et sa troupe s’activent sur le plateau à la préparation de leur nouvelle pièce : Le Malade Imaginaire. Au fil des répétitions, les vies intimes se mêlent et s’emmêlent ; les soupçons et quiproquos s’enchaînent. Poquelin ne veut plus interpréter le rôle d’Argan. L’inquiétude s’installe … Qui va jouer ce personnage phare à la place du prestigieux Molière ?Entre rêve et réalité, la pièce évoque un imaginaire à la Tim Burton, une atmosphère magique et sacrée à l’image des saltimbanques, de leurs roulottes et leurs lanternes.Dans cette mise en scène, Renato Ribeiro fait resurgir l’esprit de Molière en utilisant les ressorts de la comédie, de la farce, du théâtre chanté ainsi que de la Commedia dell’arte. dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville