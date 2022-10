Théâtre et cinéma – Mais qui a tué Alfred H ? Eu, 23 mai 2023, Eu.

Thriller et cinéma, une association brillante. Thriller et télévision, un genre désormais incontournable dans les séries contemporaines.

Thriller et théâtre … ? La question reste posée et le pari d’autant plus osé…

C’est tout l’enjeu du nouveau projet de Ludovic Billy, metteur en scène, scénographe et cinéphile, grand amateur d’Alfred Hitchcock. Dans « Mais qui a tué Alfred H ? », dispositifs scéniques, musique et lumière, images volées au grand maître participent activement à l’installation du suspense. La comédienne seule en scène, unique objet de tous les regards, cristallise l’atmosphère tendue. Les spectateurs réagissent à l’unisson dans l’intimité du mini-chapiteau qui accueille ce nouveau spectacle.

« Mais qui a tué Alfred H ? » place Alfred Hitchcock bien malgré lui, au centre d’un thriller tragi-comique, un thriller glaçant et diablement amusant, tout droit sorti de la tête d’une dangereuse psychopathe un tantinet mythomane.

A partir de 12 ans

