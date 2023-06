SCENES NOMAADES 3ème édition⌇ROSNY-SOUS-BOIS / NOISY-LE-SEC Théâtre et cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois, 8 juillet 2023, Rosny-sous-Bois.

Du 28 mai au 8 juillet 2023, les Scènes Nomaades, festival itinérant de concerts à vélo, se remettent en selle pour une troisième édition festive, musclée et virevoltante !

Le MAAD 93 et l’ensemble de ses adhérent.e.s vous invitent à sillonner le 93 et découvrir une programmation musicale éclectique à l’occasion de 6 balades sonores : de Montreuil à Noisy-le-Sec en passant par Tremblay-en-France, Épinay-sur-Seine, l’Île-Saint-Denis, Bobigny et Rosny-sous-Bois.

Construites par l’association Veloma et Pikip Solar Speakers, les Scènes Nomaades sont mobiles, cyclables et fonctionnent exclusivement à l’énergie solaire. À pied ou à vélo, retrouvez-nous cet été pour ces folles aventures musicales en plein air.

SAMEDI 8 JUILLET 12h – 20h

avec le Théâtre et Cinéma Georges Simenon à Rosny-sous-Bois et le Théâte des Bergeries à Noisy-Le-Sec

▪ Madalitso Band : www.madalitsoband.com

Théâtre et cinéma Georges Simenon 93110 Rosny-sous-bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « http://www.madalitsoband.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T12:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00

vélos concerts

