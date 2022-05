Théâtre et chanson : La vie devant nous Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Théâtre et chanson : La vie devant nous Cinéma Favols, 6 mai 2022, Carbon-Blanc. Théâtre et chanson : La vie devant nous

Cinéma Favols, le vendredi 6 mai à 19:30

Spectacle “La vie devant nous” en partenariat avec le SIVOC Presqu’ile en Pages Par la compagnie Betty Blues Vendredi 6 mai de 19h30 à 21h, réservation au 05 57 77 68 86 Cinéma – tout public à partir de 12 ans Nous avons un point commun : nous avons été enfants. Même les pépés et les mémés ils ont été bébés. Enfants, le monde des adultes nous paraissait bizarroïde. Adultes, notre enfance a le goût d’une madeleine trempée dans un doux café au lait pour un matin d’hiver bercé par le crépitement d’un feu de cheminée. Ou pas… Théâtre et chanson : La vie devant nous Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T19:30:00 2022-05-06T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Cinéma Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Cinéma Favols Carbon-Blanc Departement Gironde

Cinéma Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

Théâtre et chanson : La vie devant nous Cinéma Favols 2022-05-06 was last modified: by Théâtre et chanson : La vie devant nous Cinéma Favols Cinéma Favols 6 mai 2022 Carbon-Blanc cinéma Favols Carbon-Blanc

Carbon-Blanc Gironde