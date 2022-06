Théâtre et Arts Plastiques Nans-sous-Sainte-Anne, 18 juillet 2022, Nans-sous-Sainte-Anne.

Théâtre et Arts Plastiques

19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

2022-07-18 – 2022-07-22

Nans-sous-Sainte-Anne

Doubs

165 EUR Un stage où enfants et jeunes osent leurs talents pour des moments riches en créativité. Ils découvriront des supports et techniques variés: pastels, fusains, calligraphie… Et aussi des contes, des personnages, des jeux, des artistes d’hier et d’aujourd’hui. Dans une ambiance ludique et bienveillante, ils pourront oser affirmer leur personnalité, leur sensibilité et leur différence. A partir des situations et exercices de théâtre, ils se lanceront peu à peu dans l’impro collective pour créer ensemble un spectacle court et dynamique.

plumae@gmail.com https://lisondessources.com/event

Un stage où enfants et jeunes osent leurs talents pour des moments riches en créativité. Ils découvriront des supports et techniques variés: pastels, fusains, calligraphie… Et aussi des contes, des personnages, des jeux, des artistes d’hier et d’aujourd’hui. Dans une ambiance ludique et bienveillante, ils pourront oser affirmer leur personnalité, leur sensibilité et leur différence. A partir des situations et exercices de théâtre, ils se lanceront peu à peu dans l’impro collective pour créer ensemble un spectacle court et dynamique.

Nans-sous-Sainte-Anne

dernière mise à jour : 2022-06-22 par