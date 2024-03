Théâtre Estonia 94 Espace Philippe Auguste Vernon, vendredi 5 avril 2024.

Théâtre Estonia 94 Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Estonia 94 est l’histoire d’un naufrage en mer Baltique en 1994.

C’est aussi l’histoire, vingt ans plus tard, d’Ariane et de Tim, elle française, lui suédois, qui se rencontrent sur un ferry effectuant la même traversée.

À l’ouverture du procès en 2019, Ariane se passionne pour ce naufrage. Elle enquête sur ses causes et tente de décrypter les silences de ce drame. Entre tragédie nationale, mutisme politique, poursuites judiciaires et théories du complot, l’Estonia va plonger Ariane dans une affaire qui la touchera plus qu’elle ne le pense.

Par les outils du théâtre documentaire et influencé par les polars scandinaves, ce spectacle vient témoigner de la complexité tant politique qu’intime d’une Europe plurielle et met en lumière une tragédie qui, 29 ans plus tard, demeure irrésolue.

AVEC Fabien Flament, Maxime Germanie, Mélie Néel, Héloïse Gaubert

MISE EN SCÈNE Noémie Schreiber

ÉCRITURE Mélie Néel

COLLABORATION ARTISTIQUE Cécile Roqué Alsina

CRÉATION SON Emmanuel Doublier

CRÉATION LUMIÈRES Noémie Richard

CRÉATION COSTUMES Yamra

CONSTRUCTION DÉCORS Emma Alizarine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Théâtre Estonia 94 Vernon a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération