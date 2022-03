THÉÂTRE – ESPÈCES MENACÉES Plainfaing Plainfaing Catégories d’évènement: Plainfaing

Vosges

THÉÂTRE – ESPÈCES MENACÉES Plainfaing, 23 avril 2022

2022-04-23

Plainfaing Vosges Plainfaing Comédie adaptée par Michel Blanc et Gérard Jugnot.

Yvon, petit comptable de province, rentre du travail comme à son habitude par le RER. Ayant un peu froid, il ouvre sa serviette pour prendre son écharpe et découvre stupéfait que celle-ci est remplie de billets de banque !!!!! Commence alors une course contre la montre : persuader sa femme de partir loin, faire ses valises, expédier un couple d’amis venus dîner, appeler un taxi pour l’aéroport. Cependant, il n’avait pas prévu dans son plan d’évasion l’arrivée d’un flic douteux, d’un commissaire pointilleux et d’un tueur bien décidé à récupérer son argent. +33 3 29 50 32 13 Les Copains d’Abord

cinéma de Noirgoutte Noirgoutte Plainfaing

