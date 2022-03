THÉATRE ESPÈCES MENACÉES PAR LA TROUPE LES COPAINS D’ABORD Mattaincourt Mattaincourt Catégories d’évènement: Mattaincourt

THÉATRE ESPÈCES MENACÉES PAR LA TROUPE LES COPAINS D'ABORD
Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt

2022-04-02 20:30:00

Mattaincourt Vosges Mattaincourt 7 EUR Théâtre “Espèces Menacées” par la troupe les Copains d’Abord.

La troupe les Copains d’Abord joue une comédie de Ray Cooney.

Organisation assurée par la Municipalité de Mattaincourt et les “Copains d’Abord”.

Réservation recommandée.

Buvette sur place. +33 3 29 37 18 89 http://www.mattaincourt.mairie.com/ Mairie Mattaincourt

Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt

