Théâtre – Espèces menacées Gujan-Mestras, 25 novembre 2022, Gujan-Mestras.

Théâtre – Espèces menacées

2022-11-25 – 2022-11-27

EUR 10 10 Pièce de Ray Cooney jouée par les comédiens de l’A.T.G.M.

Le jour de son anniversaire, Yvon (Dominique Poirier) échange par mégarde sa mallette de comptable contre celle d’un inconnu dans le RER et y découvre des millions. Il décide aussitôt de s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y commencer une nouvelle vie au soleil. Mais c’est sans compter sur le refus obstiné de sa femme (Patricia Pic), les intrusions successives d’un couple d’amis inopportuns (Christine Voyeux et Pierryves Lembeye), d’un policier douteux (Thierry Chapelier), d’une commissaire tatillonne (Karine Maubourguet), d’un chauffeur de taxi irascible (Luc Forêt), et l’arrivée d’un tueur (Olivier Merlo) bien décidé à récupérer son dû…

25 & 26/11 à 21

27/11 à 15h

Durée : 2h00

Réservations conseillées : Billetterie Office de Tourisme

+33 5 56 66 12 65

ATGM

