Théâtre Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault Catégories d’évènement: Availles-en-Châtellerault

Vienne

Théâtre Espace René Descartes, 26 février 2022, Availles-en-Châtellerault. Théâtre

Espace René Descartes, le samedi 26 février à 20:30

L’ héritage diabolique de Tata Odette: La famille de tata Odette doit se rendre chez le notaire pour prendre connaissance du testament de celle-ci, s’imaginant déjjà propriétaire de la grande maison de la pauvre défunte. Au retour, l’ambiance n est pas a la fête!

Sur reservation pour tout public, 10€, 5€ pour les moins de 12 ans

L’héritage diabolique de Tata Odette interpreté par la ribambelle de Colombiers Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Availles-en-Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Availles-en-Châtellerault, Vienne Autres Lieu Espace René Descartes Adresse Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Ville Availles-en-Châtellerault lieuville Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault Departement Vienne

Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/availles-en-chatellerault/