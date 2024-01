Un beau jour Théâtre Espace de Retz Machecoul-Saint-Même, 19 mars 2024, Machecoul-Saint-Même.

Un beau jour Mardi 19 mars 2024, 20h00 Théâtre Espace de Retz de 7€ à 17€

Un beau jour

Cie à

Un poème visuel fait de différentes touches et couleurs, pour (re)découvrir Barbara, cette « femme qui chante ».

L’idée d’Un beau jour est de proposer un portrait sonore et visuel de la chanteuse Barbara, composé de plusieurs propositions artistiques autour de ses chansons. Un répertoire de 7 chansons a été choisi, chacune étant traitée avec un langage particulier, et racontant une courte histoire, mettant en jeu le rapport intime d’un.e des interprètes avec celle-ci.

Chaque chanson est donc comme une couleur de ce portrait « impressionniste » de Barbara, rendant hommage à ce qui nous semble être des éléments incontournables de cette “femme qui chante”, à savoir son rapport à son enfance, à ses parents, aux hommes et à l’amour, aux tournées et au public, ainsi qu’à l’humour.

Il ne s’agit pas d’un “biopic”. Un beau jour est un portrait subjectif donnant à voir des artistes d’aujourd’hui qui découvrent et s’emparent de l’œuvre si puissante de Barbara comme on s’empare d’une oeuvre littéraire, pour en faire naître un nouvel objet. Un beau jour est un poème visuel, issu de la rencontre, aujourd’hui, entre l’univers de Barbara et le langage propre à la Compagnie à : un mélange de théâtre d’images, de théâtre d’objets, de marionnettes, de corps, d’images projetées, d’ombres, de musique, pour évoquer le dévouement total au public et au métier d’artiste, la résilience, la liberté, la fantaisie et le rapport à l’amour propre à Barbara, personnage aussi sombre que lumineux.

distribution

mise en scène, écriture et conception Nicolas Alline, Dorothée Saysombat

collaboration à la mise en scène Pierre Tual

accompagnement à la dramaturgie Pauline Thimonnier

interprètes Nicolas Alline, Sika Gblondoumé, Dorothée Saysombat

création lumières et régie Rodrigue Bernard

création sonore Isabelle Fuchs

création images Christophe Loiseau

scénographie Nicolas Alline

constructions Arnaud Louski Pane, Nicolas Alline

constructions et machineries Ludovic Losquin

constructions de la scénographie Les ateliers du Grand T

costumes et accessoires tricotés Solène Fouillet

avec la participation musicale de Scott Taylor

dans le cadre de Voisinages

Théâtre Espace de Retz 10 rue de la Taillée 44270 Machecoul-Saint-Même

