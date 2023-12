Joueurs Théâtre Espace de Retz Machecoul-Saint-Même, 19 janvier 2024, Machecoul-Saint-Même.

Joueurs Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 Théâtre Espace de Retz de 7€ à 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Joueurs

Joueurs est une histoire d’amitié mais aussi et surtout un passionnant portrait de la Palestine d’aujourd’hui.

Youssef est franco-palestinien. Il a grandi en France. Son père ne lui a rien transmis de la Palestine, ni la langue, ni l’histoire. À la fin de ses études, avec son meilleur ami Thomas, il décide de partir en Palestine pour retrouver son grand-père Mahmoud. À la douane de Tel Aviv, Youssef se verra refuser l’entrée en Israël. Thomas quant à lui passera. Cette quête d’héritage se transformera en voyage empêché, en road-trip à distance vécu par Youssef.

Joueurs est une histoire d’amitié mais aussi et surtout un passionnant portrait de la Palestine d’aujourd’hui. Sur scène, toutes sortes d’objets — tant quotidiens que surprenants, porteurs de mémoire et de métamorphoses — participent à ce récit. À la croisée de l’intime et du documentaire, Joueurs nous parle d’engagement, d’utopie, d’héritage…

distribution

création collective Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto, Arno Wögerbaueret, Isabelle Yamba et Jeff Havart

mise en scène Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer

jeu Benjamin Ducasse et Hugo Vercelletto

collaboration artistique Éric de Sarria

création sonore Erwan Foucault

création lumières Jessica Hemme

création costumes Sarah Leterrier

collaboration à la scénographie et construction Maïté Martin

collaboration à l’écriture Guillaume Lavenant

régie lumière (en alternance) Azéline Cornut, Jessica Hemme et Gianni Morand

production et logistique Pauline Bardin

régie générale Azéline Cornut

dans le cadre de Voisinages

Théâtre Espace de Retz 10 rue de la Taillée 44270 Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même 44270 Machecoul Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.saison-culturelle-machecoul.fr »}, {« type »: « email », « value »: « billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240022545 »}]

