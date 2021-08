Théâtre : Escapade sur la RN7, vun Kutzehüse uf Juan-les-Pins Kutzenhausen, 29 août 2021, Kutzenhausen.

2021-08-29

Kutzenhausen Bas-Rhin Kutzenhausen

EUR Dans le cadre de l’exposition “Vacances en tacot”, la troupe du théâtre des 2 Haches vous présente son spectacle en 4 tableaux : En panne ! ; Avec Antar, plus de traquenards ! ; A la découverte des voitures miniatures ; Un pique-nique authentique.

En 1968, une famille alsacienne quelque peu (extra)ordinaire est sur le retour de vacances après avoir passé 15 jours à Juan-les-Pins et sillonné, au prix de déboires, le goudron de la mythique Route Nationale 7. Cigales, pins parasols et bains de soleil seront vite oubliés lorsqu’arrive la panne en Outre-Forêt. Un mari à bout de nerfs, une belle-mère éreintante, un spécialiste de l’huile locale, une fermière authentique, un pique-nique animé, le tout sur fond de petites et grandes mécaniques. – Frédérique Studer.

Pièce de théâtre en 4 actes. En 1968, une famille alsacienne quelque peu (extra)ordinaire est sur le retour de vacances après avoir passé 15 jours à Juan-les-Pins et tombe en panne dans l’Outre-Forêt.

+33 3 88 80 53 00

