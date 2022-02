Théâtre – Ersatz – Julien Mellano Pont-l’Abbé, 22 mars 2022, Pont-l'Abbé.

Théâtre – Ersatz – Julien Mellano Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell Pont-l’Abbé

2022-03-22 20:00:00 – 2022-03-22 21:00:00 Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell

Pont-l’Abbé Finistère

Virtuose du théâtre d’objet, doté d’un goût prononcé pour le détournement et l’absurde, Julien Mellano interroge l’avenir de l’homme à l’ère de la techno-science.

Des casques virtuels pour s’immerger dans une nouvelle réalité, un corps boosté par des organes artificiels, un cerveau numérique pour décider à notre place : cauchemar ou futur proche ? Dans le sillage de cette vision inquiétante, l’artiste rennais s’attaque à ce sujet d’actualité avec l’humour et la distance loufoque que permettent le théâtre.

Ersatz chemine dans un monde trouble où le futur est déjà présent.

Dans un décor digne des meilleurs films d’anticipation, Julien Mellano sonde la réalité virtuelle pour nous offrir sa vision librement fantasmée de l’homme de demain.

À renforts de bouts de carton, de laine et de bricolages retors, il multiplie les effets spéciaux de poche, version « basse technologie ». D’expérience en expérience, ce scientifique, ou cobaye malgré lui, révèle le transhumanisme du drôle de bonhomme qu’il incarne.

Entre performance amusante et farce dérangeante, aux croisements du théâtre et des arts visuels, Julien Mellano invite les spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux pour tourner en dérision la fascination « branchée » pour les nouvelles technologies.

Tout public à partir de 12 ans

durée : 50 min.

