Théâtre Erreur des Pompes Funèbres en votre faveur Cinéma PAX Le pouliguen, samedi 16 mars 2024.

Théâtre Erreur des Pompes Funèbres en votre faveur Le Groupe Artistique du Pouliguen vous présente sa nouvelle pièce de théâtre « Erreur des Pompes Funèbres en Votre Faveur ». Comédie de Jean-Pierre MARTINEZ Mise en scène par Jean-Claude GUI… 16 30 mars Cinéma PAX – Adulte: 8.5, Enfant: 4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T21:00:00+01:00 – 2024-03-17T07:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T21:00:00+01:00 – 2024-03-31T07:00:00+02:00

Le Groupe Artistique du Pouliguen vous présente sa nouvelle pièce de théâtre « Erreur des Pompes Funèbres en Votre Faveur ».

Comédie de Jean-Pierre MARTINEZ

Mise en scène par Jean-Claude GUILLAUME.

Synopsis « Alban a organisé une petite réception pour honorer les cendres de son grand-père qui vient de disparaître, mais suite à une erreur des pompes funèbres c’est son propre nom qui figure sur le faire-part. Ceci entraîne tout un tas de situations cocasses ».

Réservations à partir du 15 février 2024, dans les bureaux des offices de tourisme de La Baule Presqu’île de Guérande, sur le site internet ou par téléphone au 02.40.24.34.44.

Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

