Stabat ma Terre Théâtre équestre de La Pommeraye La Pommeraye, 21 juillet 2023, La Pommeraye.

La Pommeraye,Calvados

Stabat mater dolorosa, « La Mère se tenait là, souffrant la douleur »

Cette phrase tirée d’une séquence du Moyen-Age a inspiré d’innombrables compositeurs et a été l’objet de chefs d’œuvres musicaux.

Notre Terre Mère se trouve là, également, souffrant la douleur. Il est temps d’en prendre conscience et d’agir. C’est ainsi que la danse, la voltige, l’art lyrique et l’art équestre vont se fondre dans une proposition poétique et engagée

Spectacle avec 18 enfants de 11 à 17 ans, trois artistes et 8 chevaux .

Sur une écriture et mise en scène de Charlotte Brancourt, –Cie les Libellules Ambulantes-, la Cie l’Art est cabré va traiter ce sujet avec beaucoup de subtilités.

Avec Jodie Peyrusse , Calou (Cie Pagnozo), Sylvie-Jane Courapied

Spectacle tout public

Tarif unique 10 € / Gratuit moins de 3 ans.

2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-21 . .

Théâtre équestre de La Pommeraye

La Pommeraye 14690 Calvados Normandie



Stabat mater dolorosa, « The Mother stood there, suffering pain »

This phrase from a medieval sequence has inspired countless composers and been the subject of musical masterpieces.

Mother Earth is there, too, suffering pain. It’s time to become aware of it and take action. This is how dance, acrobatics, lyricism and equestrian art will merge in a poetic and committed proposal

Show with 18 children aged 11 to 17, three artists and 8 horses.

Written and directed by Charlotte Brancourt, ?Cie les Libellules Ambulantes-, Cie l?Art est cabré will treat this subject with great subtlety.

With Jodie Peyrusse , Calou (Cie Pagnozo), Sylvie-Jane Courapied

Show for all audiences

Single ticket price 10? / Free for under 3s

Stabat mater dolorosa, « La Madre estaba allí, sufriendo dolor »

Esta frase de una secuencia medieval ha inspirado a innumerables compositores y ha sido objeto de obras maestras de la música.

La Madre Tierra también está ahí, sufriendo dolor. Ya es hora de que tomemos conciencia de ello y pasemos a la acción. Así es como la danza, la acrobacia, la ópera y el arte ecuestre van a fusionarse en una propuesta poética y comprometida

Un espectáculo con 18 niños de 11 a 17 años, tres artistas y 8 caballos.

Escrito y dirigido por Charlotte Brancourt, Cie les Libellules Ambulantes, Cie l’Art est cabré tratará este tema con gran sutileza.

Con Jodie Peyrusse , Calou (Cie Pagnozo), Sylvie-Jane Courapied

Espectáculo para todos los públicos

Precio de la entrada única 10? / Gratis para menores de 3 años

Stabat mater dolorosa, « Die Mutter stand da, Schmerzen leidend »

Dieser Satz aus einer mittelalterlichen Sequenz inspirierte unzählige Komponisten und wurde zum Gegenstand musikalischer Meisterwerke.

Auch unsere Mutter Erde befindet sich hier und leidet Schmerzen. Es ist an der Zeit, sich dessen bewusst zu werden und zu handeln. So werden Tanz, Voltigieren, Lyrik und Reitkunst zu einem poetischen und engagierten Vorschlag verschmelzen

Aufführung mit 18 Kindern zwischen 11 und 17 Jahren, drei Künstlern und 8 Pferden.

Nach einem Drehbuch und einer Inszenierung von Charlotte Brancourt, ?Cie les Libellules Ambulantes-, wird die Cie l’Art est cabré dieses Thema mit viel Subtilität behandeln.

Mit Jodie Peyrusse , Calou (Cie Pagnozo), Sylvie-Jane Courapied

Aufführung für alle Altersgruppen

Einheitstarif 10 ? / Kostenlos unter 3 Jahren

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité