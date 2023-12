THÉÂTRE : SOON Théâtre Epidaure Bouloire Catégories d’Évènement: Bouloire

THÉÂTRE : SOON
Théâtre Epidaure
Bouloire, Sarthe

Date: 2024-03-22 20:30:00

Le Club dramatique.

Ce spectacle – inspiré du phénomène japonais des Hikikomori – rend sensible une forme de solitude contemporaine, un nouveau rapport aux autres et à soi, dans un monde où la technologie nous protège, nous parle, nous rassure mais finit par nous asservir. Soon, ce sont des moments de la vie de Simon, un personnage qui vit seul dans un petit appartement et qui réalise des vidéos artistiques. Il aime chanter, être en lien avec les autres et inventer des dispositifs poétiques pour son public. Il ne sort jamais, il n’en a peut-être plus besoin. Un soir qu’il est en train de performer sur internet, sa connexion est coupée… .

Bouloire 72440 Sarthe

