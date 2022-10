Théâtre « Entre Cour et Jardin » Le Mas-d’Agenais Le Mas-d'Agenais Catégories d’évènement: Le Mas-d'Agenais

Lot-et-Garonne Le Mas-d’Agenais 10 10 EUR Trois comédiens se retrouvent après la disparition de celui qui était un peu leur mentor, leur « grand frère de théâtre ». Afin de lui rendre hommage, ils envisagent d’organiser une soirée poétique.

Soirée organisée par l’Amicale Laïque du Mas d’Agenais, avec le soutien de la Ligue de l’enseignement 47

– Les Baladins d’Aquitaine, comédiens et metteur en scène.

Trois comédiens se retrouvent après la disparition de celui qui était un peu leur mentor, leur « grand frère de théâtre ». Afin de lui rendre hommage, ils envisagent d'organiser une soirée poétique. Soirée organisée par l'Amicale Laïque du Mas d'Agenais. +33 6 79 36 43 07

