Théâtre : Entre chien et chat Vianne, 13 mars 2022, Vianne.

Théâtre : Entre chien et chat Vianne

2022-03-13 – 2022-03-13

Vianne Lot-et-Garonne Vianne

Une comédie de Sandrine Derisbourg.

Un chien et un chat passent leurs journées à s’ennuyer ensemble. Caractères et goûts différents mais quotidien similaire : les jours se suivent et se ressemblent, et l’on est bien forcé de cohabiter et d’apprendre à vivre ensemble. D’autant que l’ennui ça se partage, ça se discute, ça pousse à l’échange, à la réflexion. Alors on philosophe, on débat, parfois on chante même. et on en vient à jouer pour essayer de triompher de l’animal en soi.

+33 6 26 69 52 63

Culture Vianne en Albret

Vianne

dernière mise à jour : 2022-02-24 par OT de l’Albret