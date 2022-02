Théâtre “Entre 2” Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Théâtre “Entre 2” Tarbes, 25 mars 2022, Tarbes. Théâtre “Entre 2” TARBES 44 rue Larrey Tarbes

2022-03-25 20:30:00 – 2022-03-25 TARBES 44 rue Larrey

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 15 35 Il est comptable chez Bandalux, elle est visiteuse médicale. Ils n’ont rien en commun, enfin à priori, sauf l’ascenseur qu’ils prennent ce soir-là pour quitter leur lieu de travail…

Et quand l’ascenseur tombe en panne… Une comédie sur le temps qui passe… Un face à face jubilatoire et imprévisible… Au milieu d’une galerie de personnage hauts en couleur… Un spectacle surprenant, par deux comédiens frégoli, complices et touchants. Mise en scène : Jean-Philippe Azéma

Avec Pascale Michaud et Bruno Chapelle > Plus d’infos sur le site internet +33 5 62 93 30 93 https://www.theatre-tarbes.fr/ TARBES 44 rue Larrey Tarbes

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 44 rue Larrey Ville Tarbes lieuville TARBES 44 rue Larrey Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Théâtre “Entre 2” Tarbes 2022-03-25 was last modified: by Théâtre “Entre 2” Tarbes Tarbes 25 mars 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées