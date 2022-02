THÉÂTRE : ENTRE 15H00 ET 15H30 Capestang Capestang Catégories d’évènement: Capestang

Capestang Hérault Capestang EUR 7 Une comédie de Jean-Claude ISLERT.

Cette pièce à été créée en août 2008 au théâtre Michel à Paris dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau. Synopsis :

Après 15 ans de mariage, Sylvie et Jacques, qui ont tout pour être heureux, s’aiment toujours mais le quotidien a un peu érodé la passion amoureuse et ils ont besoin d’un bon coup de semonce pour remettre les pendules à l’heure. C’est ce qui va se passer ce jour-là, avec un simple grain de sable qui grippe le mécanisme.

Si mentir est un plaisir, regarder un menteur professionnel peut être aussi jubilatoire. A la condition de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, surtout vers quinze heures, quinze heures trente ! Par la Cie Méli-Mélo de Portiragnes Distribution :

SYLVIE : Marie-Jo HUC

BERTRAND : Christian D’OLIVERA

JACQUES : Damien SMAGGHE

MYRIAM : Annie MERLE

SIMONE : Geneviève GAMEL

