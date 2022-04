THÉÂTRE « ENTRE 15H ET 15H30 » Palavas-les-Flots, 11 juin 2022, Palavas-les-Flots.

THÉÂTRE « ENTRE 15H ET 15H30 » Palavas-les-Flots

2022-06-11 – 2022-06-11

Palavas-les-Flots Hérault

20h30

Théâtre « Entre 15 h et 15 h 30 » de Jean-Claude Islert

par la Cie Méli-Mélo – Les Rid O’Philes

Tarif : 7€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible

Chapelle Notre-Dame-de-la-Route

Infos et réservations : www.ridophiles.fr

« Entre 15 h et 15 h 30 » de Jean-Claude Islert

Sylvie a décidé de jouer un quitte ou double sans retour : ou son mari, Jacques, accepte de ne plus mentir ou elle le quitte !

Mais elle ignore que Jacques a une partie engagée et qu’il n’est pas prêt à jeter les cartes. Un menteur professionnel, une fois le mensonge engagé se doit de le mener jusqu’au bout. Sylvie va se retrouver dans une situation impossible, et cela d’autant plus quand Bernard, son amant, de passage va servir d’alibi à son mari. C’est ce que l’on pourrait appeler : « les jeux de l’amour et du mensonge ».

Palavas-les-Flots

