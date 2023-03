Théâtre : « Ensemble et séparément » Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

Théâtre : « Ensemble et séparément » Au centre du village, face à l'église Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère Drôme

2023-03-04

2023-03-04 – 2023-03-04

Salle des fêtes Au centre du village, face à l’église

Châteauneuf-sur-Isère

Drôme De Françoise Dorin, une pièce à deux personnages, Calire Mercier et André Ruiz de « La Troupe des Javeysans » de Saint-Marcel-lès-Valence. +33 4 75 71 86 43 https://mjcchateauneuf.wordpress.com/ Salle des fêtes Au centre du village, face à l’église Châteauneuf-sur-Isère

