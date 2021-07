Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne, Marne Théâtre – « Ensemble » Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Marne

Théâtre – « Ensemble » Aÿ-Champagne, 3 décembre 2021-3 décembre 2021, Aÿ-Champagne. Théâtre – « Ensemble » 2021-12-03 19:00:00 – 2021-12-03 20:30:00 Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté

Aÿ-Champagne Marne Qu’est-ce qu’être “normal” ? Fabio Marra aborde avec tendresse et ironie la question de la normalité. Isabella (Catherine Arditi, Molière 2017 de la meilleure comédienne) vit une relation fusionnelle avec son fils Miquélé (Fabio Marra, nommé révélation masculine), un jeune homme simple d’esprit, impulsif et généreux. Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un a besoin de nous parce qu’il ne rentre pas dans le cadre ? Sommes-nous prêts à accepter la différence ? La Presse : Fabio Marra sensibilise avec finesse et générosité le public via cette histoire incarnée par des comédiens qui trouvent constamment le regard exact qui justement émeut. Télérama : Ensemble est touchant et troublant en raison de son ambiguïté. L’Obs : Un argument très bien développé et touchant avec une excellente distribution. Le Figaro : Fabio Marra explore la sismographie des sentiments familiaux. Un pur bloc d’émotion. À Nous Paris : Qu’est ce qu’être normal ? La pièce ne donne pas la réponse mais en offre un éclairage judicieux. Charlie hebdo : Ce spectacle frappe à notre coeur en riant : une perle rare. contact@mjc-ay.com +33 3 26 55 18 44 dernière mise à jour : 2021-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne, Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Aÿ-Champagne Adresse Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Ville Aÿ-Champagne lieuville 49.05279#4.00444