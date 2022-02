(Théâtre engagé) : Une Femme Libre. Chok Théâtre Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

du vendredi 4 février au dimanche 27 mars

Un création culturelle et locale, (_et qui concerne aussi la transition citoyenne_) … ### Une Femme Libre, Le nouveau spectacle de la Cie Le Cri de la Lune, nous projette dans la vie de Louise, femme au foyer, femme au travail, femme politique. On se retrouve pris dans la spirale infernale d’une de ses journées. De la routine de l’enfermement moral et physique naissent ses prises de parole qui nous interrogent sur la place des femmes. Exploitée deux fois, à la maison et au travail, elle a pourtant tout ce qu’on pourrait souhaiter, sauf l’essentiel: être traitée comme une personne, sans se trouver subordonnée à un homme ou à son enfants. **Vendredi 4 Février** – 20h30 / MJC de **St Chamond** : _04 77 31 71 15_ **Samedi 19 Mars** -20h / MJC de **Rive de Gier** : _04 77 75 04 19_ **Jeudi 24 mars**, **Vendredi 25 Mars** – 20h / **Dimanche 27 Mars** – 17h / Chok Théâtre de **Saint-Etienne** : _04 77 38 23 38_ —

par la compagnie Le Cri de la Lune
Chok Théâtre
24 r Bernard Palissy 42100 Saint Etienne

