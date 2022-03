Théâtre – Enfantillages Penmarch, 29 avril 2022, Penmarch.

Théâtre – Enfantillages avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch

2022-04-29 – 2022-04-29 avenue de Skibbereen Salle Cap Caval

Penmarch Finistère Penmarch

Le théâtre du Cèdre présente Jacques Filippi, mise en scène Jacques Tresse.

Moi et mon copain Marcel. Marcel et moi.

L’enfance, les adultes, l’autorité, Dieu, le sexe, la mort.

La vie quoi ! Vue par un enfant. L’enfant qu’on a gardé au fond de soi.

Ça pourrait se passer dans les années 50, il y a encore un garde-champêtre, un boucher que l’on voit tuer des animaux, un curé que l’on imagine en soutane, des archétypes aujourd’hui disparus.

Mais c’est aussi le monde d’aujourd’hui et toujours le même rapport de pouvoir auquel se confrontent les enfants, le monde terrible et merveilleux des adultes, avec ses impostures, ses mystères, ses injustices.

Le tout est écrit comme une comptine, sur une petite musique qui emmène le spectateur dans un univers parfois drôle et grinçant, parfois tragique.

Un théâtre incisif, désopilant, grave et léger comme l’enfance.

