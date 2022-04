THÉÂTRE – EN VOITURE SIMONE Tomblaine Tomblaine Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Tomblaine

THÉÂTRE – EN VOITURE SIMONE Tomblaine, 25 mai 2022, Tomblaine. THÉÂTRE – EN VOITURE SIMONE place des arts Espace Jean Jaurès Tomblaine

2022-05-25 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-25 place des arts Espace Jean Jaurès

Tomblaine Meurthe-et-Moselle Tomblaine Rendez-vous annuel incontournable de nos Rencontres Théâtrales, la soirée “En voiture Simone” est une sorte de pièce de théâtre mise en scène, mais aussi spontanée, pendant laquelle les personnes âgées de Tomblaine sont à la fois les stars mises à l’honneur et les actrices de l’évènement !

Imaginez des dizaines de voitures de collection, de Harley Davidson, de side-cars qui partent dans la ville chercher des personnes âgées à leur domicile pour les conduire au théâtre ce soir…

Quand le cortège arrive dans la rue, les spectateurs sont nombreux pour assister à cet extraordinaire spectacle. L’ambiance est bon enfant. Un tapis rouge a été déroulé depuis la rue jusque dans la salle de spectacle.

Chaque personne âgée va s’avancer sur le tapis rouge au bras de son chauffeur ou de son biker. Le public joue le jeu, de la part et d’autre du tapis rouge il prend les personnes âgées en photo ! Il n’y a qu’à Tomblaine qu’on voit ça !

Les chauffeurs et bikers accompagneront les personnes âgées toute la soirée, puis, après avoir partagé le verre de l’amitié avec les comédiens, les raccompagneront chez elles… C’est du rêve et du bonheur partagé… En plein festival Molière, la programmation du festival « Aux Actes Citoyens » qui aura lieu du 21 au 28 mai a été dévoilée !

Et les réservations sont parties très fort ! Alors ne tardez pas, pour réserver : Espace Jean Jaurès – Place des Arts Tomblaine – 03 83 33 27 50. +33 3 83 33 27 50 https://www.facebook.com/Association-Aux-Actes-Citoyens-1488552544525509/ place des arts Espace Jean Jaurès Tomblaine

dernière mise à jour : 2022-04-10 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Tomblaine Autres Lieu Tomblaine Adresse place des arts Espace Jean Jaurès Ville Tomblaine lieuville place des arts Espace Jean Jaurès Tomblaine Departement Meurthe-et-Moselle

Tomblaine Tomblaine Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tomblaine/

THÉÂTRE – EN VOITURE SIMONE Tomblaine 2022-05-25 was last modified: by THÉÂTRE – EN VOITURE SIMONE Tomblaine Tomblaine 25 mai 2022 Meurthe-et-Moselle Tomblaine

Tomblaine Meurthe-et-Moselle