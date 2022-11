Théâtre : En voiture avec Simone Angerville-l’Orcher Angerville-l'Orcher Catégories d’évènement: Angerville-l'Orcher

Seine-Maritime

Théâtre : En voiture avec Simone Angerville-l’Orcher, 3 décembre 2022, Angerville-l'Orcher. Théâtre : En voiture avec Simone

Rue des Hellandes Angerville-l’Orcher Seine-Maritime

2022-12-03 – 2022-12-03 Angerville-l’Orcher

Seine-Maritime Angerville-l’Orcher Par la Compagnie La Servante. Venez découvrir cette représentation tellement drôle et criante de vérité sur l’histoire de la place de la femme dans la société depuis une soixantaine d’année.

Mise en scène : François Bizet. Rendez-vous le samedi 3 décembre à 20h30, à la salle de l’If à Angerville-l’Orcher. Tarif : 8€ (au profit du téléthon)

Réservation par mail à laservantetheatre76@gmail.com. Par la Compagnie La Servante. Venez découvrir cette représentation tellement drôle et criante de vérité sur l’histoire de la place de la femme dans la société depuis une soixantaine d’année.

Mise en scène : François Bizet. Rendez-vous le samedi 3 décembre à 20h30, à la salle de l’If à Angerville-l’Orcher. Tarif : 8€ (au profit du téléthon)

Réservation par mail à laservantetheatre76@gmail.com. laservantetheatre76@gmail.com https://www.angervillelorcher.fr/ Angerville-l’Orcher

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Angerville-l'Orcher, Seine-Maritime Autres Lieu Angerville-l'Orcher Adresse Rue des Hellandes Angerville-l'Orcher Seine-Maritime Ville Angerville-l'Orcher lieuville Angerville-l'Orcher Departement Seine-Maritime

Théâtre : En voiture avec Simone Angerville-l’Orcher 2022-12-03 was last modified: by Théâtre : En voiture avec Simone Angerville-l’Orcher Angerville-l'Orcher 3 décembre 2022 Angerville-l'Orcher Rue des Hellandes Angerville-l'Orcher Seine-Maritime seine-maritime

Angerville-l'Orcher Seine-Maritime